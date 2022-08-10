Дедушка стал настоящим героем для украинцев, ведь именно он вывозил из-под обстрелов сына, невестку и трех внуков.

Историю семьи Платовых, бежавших от "русского мира" из Запорожской области, узнала вся Украина благодаря видео, где растерянный дедушка укачивал маленькую внучку Изабеллу.

84-летний Валентин преодолел 1000 километров до Ивано-Франковска, а там волонтеры поставили себе суперцель - собрать деньги на новое жилье для многодетной семьи. И вот спустя 4 месяца у Платовых снова появился свой дом, говорится в сюжете ТСН.

Теперь семья будет жить в маленьком селе на Прикарпатье. Дедушка стал настоящим героем для украинцев, ведь именно он вывозил из-под обстрелов сына, невестку и трех внуков. Это было самое длинное путешествие в его жизни - из охваченного огнем Степного в Ивано-Франковск. Валентин признается, что по дороге очень переживал, чтобы оккупанты не попали в авто.

После приезда в Ивано-Франковск семью сначала поселили в церкви, а затем волонтеры нашли для них квартиру. И почти сразу начали искать дом для Платовых, ведь их родной дом превратился в пепелище.

Волонтеры признались журналистам, что даже не надеялись собрать все средства на жилье для этой семьи, ведь таких историй - тысячи. Но история именно этой семьи тронула людей по всей Украине. За три недели собрали полмиллиона гривень и начали искать дом. И нашли - с четырьмя комнатами, летней кухней, сараем.

Платовы не верили своему счастью, ведь в Запорожской области у них было немалое хозяйство. Теперь мечтают его восстановить здесь. Валентин признается, что мечтает об арбузах, чтобы росли, как дома.

Напомним, в апреле 2022 года сеть тронуло видео, на котором дедушка-переселенец с грустными глазами убаюкивает маленькую внучку, понимая, что его жилья больше нет. Запись была снята в Запорожском центре переселенцев. "Ребенок есть ребенок. Его нужно убаюкивать, чтобы он был счастлив, здоровый. Вот я ее и качал, чтобы внучка никогда не видела того, что я видел", — рассказывает мужчина, который оберегал сон крохи.

Дедушка и его родственники выехали из села Степного, которое находится в 50 километрах от Запорожья. Туда российские оккупанты зашли в первые дни весны. Сначала в деревне появились чеченцы. Враг разместил там свою технику и начал стрелять по украинским населенным пунктам.

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