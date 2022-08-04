Все действия врага отслеживаются, а потому нет оснований для паники.

Российские войска сейчас активно стягивают свои силы на юг Украины. Вероятно, враг может готовиться к наступлению на Кривой Рог, не исключено и то, что будет пытаться продвинуться в сторону Запорожья и Николаева.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Кривой Рог

Как подтвердила изданию руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сейчас россияне действительно перебрасывают войска с прицелом на криворожский направление и не исключено, что РФ может как реально готовиться к контрнаступлению, так и пытаться ввести в заблуждение ВСУ и запугать гражданских.

При этом она отмечает, все действия врага отслеживаются, а потому нет оснований для паники.

При этом ОК "Юг" вчера заявило, что противник начал создание ударной группировки на криворожском направлении и может готовить контрнаступление, чтобы выйти на административную границу Херсонской области.

Впрочем, опрошенные РБК-Украина эксперты предполагают, что у оккупантов более широкие "аппетиты", а именно: пойти с охватом через Кривой Рог, чтобы окружить Запорожье.

В случае такого сценария навстречу группировке с Криворожского направления будут пробиваться вражеские войска из района Васильевки - Орехова - Гуляйполя.

Запорожье

Как утверждает военный эксперт, полковник Сергей Грабский, у россиян сейчас физически не будет возможности восстановить переправу через Днепр, а для дальнейшего продвижения на правобережье Херсона в сторону Николаева, Одессы и далее на Молдову, которая также входит в их стратегических задач, им нужен очень широкий плацдарм.

"Такой широкий плацдарм может быть обеспечен только запорожским направлению", - предположил Грабский и отметил, что Запорожья большой и весьма укрепленный город, а значит взять его штурмом будет весьма сложно.

Николаев

По мнению военный эксперта Олега Жданова, с Криворожского направления враг может двинуться в сторону Николаевской области - в таком случае его главной целью, вероятно, будет Вознесенск, чтобы взять Николаев в оперативное окружение и дальше продвигаться в сторону Приднестровья.

По оценке эксперта, оккупанты могут развить наступление и на других участках фронта - на донецком и харьковском направлении.

"Судя по тому, как они собирают войска, безусловно, южнобугский направление будет главным. Там они собрали наибольшее количество войск, сосредоточили самые боеспособные части. Все российские Воздушно-десантные войска, которые есть на территории Украины, собраны там. А это сугубо наступательные силы", - предполагает Жданов.

Еще одной версией является то, что агрессор пойдет в наступление к Николаеву непосредственно из района Херсона, а затем может попытаться обойти его с севера, чтобы форсировать Южный Буг и двинуться в сторону Одессы, считает экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Эксперты не исключают, что РФ может попытаться наступать одновременно на двух направлениях - в сторону Николаева и в сторону Кривого Рога?

"Если россияне планируют одновременное наступление на Николаев и Кривой Рог - то условная пощечина будет громкой, но сила удара никакой. Думаю, что россияне выделят главным направлением Кривой Рог, ведь именно туда они перебрасывают основное количество сил и средств. А второстепенным направлением может быть Николаев", - предположил Селезнев.

Вместе с тем вероятен и другой сценарий: херсонско-Николаевское направление будет рассматриваться оккупантами как основное, но если в районе Кривого Рога наметится больше успехов, противник может поставить блокировочные арьергарды на Николаевском направлении и перебросить большинство войск на север, подытожил эксперт Грабский.

Ранее стало известно, что Россия, похоже, решила скорректировать свои планы наступательной операции на Донбассе, почувствовав потребность укрепить группировку на юге.

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