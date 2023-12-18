Также враг накапливает различные виды ракет.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у российских оккупантов сейчас достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно с разных направлений.

"Мы уже видели их рекордное применение буквально недавно на нашу столицу. Поэтому ракеты конечно у врага имеются и он будет ими обстреливать, но надо наращивать наши способности по сбиванию ударных БПЛА", - подчеркнул он в эфире телемарафона.

По словам Игната замыслы врага по массированному ракетному удару по Украине выяснить сложно. Пока понятно, что Рф накапливает определенные средства. Также спикер отметил, что летом было больше разных ракетных атак.

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"Это крылатые ракеты, в частности. Баллистические ракеты, имею в виду "Искандер-М". В конце концов такие вещи, которые происходили в последнее время, мы не впервые переживаем.... Мы видели летом и "Кинжалы", и крылатые ракеты, и баллистические, и дроны. Сейчас враг начал ближе к холодной поре применять ракеты воздушного базирования: Х-101, Х-555. Ну и увидели мы уже и "Искандеры", и ракеты С-400, которые были применены в атаках на Киев", - подытожил Игнат.

Атаки РФ на Украину

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты запускают ракеты по Украине, пытаясь застать врасплох украинскую противовоздушную оборону. Захватчики используют для этих целей баллистические ракеты, потому что у них время подлета очень маленькое.

Также враг активно использует ночью и дроны. В то же время результативность мобильных огневых групп очень серьезно выросла за крайние три-четыре месяца.

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