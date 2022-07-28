По словам эксперта, из-за действий Путина Россия становится сырьевой базой Китая.

У президента РФ Владимира Путина нет целей и стратегии в вопросах войны в Украине.

Такое мнение высказал научный сотрудник канадского Центра исследований военной сферы, разведки и безопасности Филипп Аммон в интервью DW.

Он полагает, что РФ действует по обстоятельствам: "Стоило бы исходить из того, что в интересах России не иметь конфликтов на периферии. Но я не вижу никаких активных дипломатических усилий в этом направлении. Многие говорят сейчас о путинизме и некой связанной с ним идеологии. Но у меня складывается впечатление, что это, скорее, какая-то бесцельная деятельность".

"Конечно, есть эта цель - максимум: восстановить империю, но, по сути, это, скорее, просто мечты. После прихода к власти Путин поставил себе целью модернизировать страну, но война в Украине ведёт ее по прямо противоположному пути, из-за действий Путина Россия становится сырьевой базой Китая", - подытожил эксперт.

Напомним, в МИД Украины объяснили, почему ЕС нельзя идти на газовую сделку с Путиным.

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