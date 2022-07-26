Странам Европейского Союза нельзя идти на уступки президенту Российской Федерации Владимиру Путину по Украине ради дешевого газа, поскольку он воспримет это как проявление слабости и увеличит давление.
Президент РФ после уступок может пойти на захват новых территорий, рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью France24.
Министр заявил, что выступает категорически против того, чтобы кто-то выбирал между обогревом домов и вооружением украинского государства.
"…Это два разных процесса, но я не могу навязывать мнение европейцам. Если они решат заключить сделку с Путиным, они вольны в этом. Но правда в том, что они не достигнут успеха, потому что Путин воспримет это как проявление слабости и только увеличит давление", - заявил глава МИД.
Напомним, РФ без объявления войны рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
Страны Запада, в частности, государства-члены ЕС, поддержали Украину - ввели против России новые санкции и решили помогать Киеву вооружением.
Агентство Bloomberg писало, что власти РФ будут держать поставки газа в Европу на минимуме, пока Евросоюз не отменит антироссийские ограничительные меры.
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