Президент России после уступок со стороны европейцев может пойти на захват новых территорий, полагает министр.

Странам Европейского Союза нельзя идти на уступки президенту Российской Федерации Владимиру Путину по Украине ради дешевого газа, поскольку он воспримет это как проявление слабости и увеличит давление.

Президент РФ после уступок может пойти на захват новых территорий, рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью France24.

Министр заявил, что выступает категорически против того, чтобы кто-то выбирал между обогревом домов и вооружением украинского государства.

"…Это два разных процесса, но я не могу навязывать мнение европейцам. Если они решат заключить сделку с Путиным, они вольны в этом. Но правда в том, что они не достигнут успеха, потому что Путин воспримет это как проявление слабости и только увеличит давление", - заявил глава МИД.

Напомним, РФ без объявления войны рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Страны Запада, в частности, государства-члены ЕС, поддержали Украину - ввели против России новые санкции и решили помогать Киеву вооружением.

Агентство Bloomberg писало, что власти РФ будут держать поставки газа в Европу на минимуме, пока Евросоюз не отменит антироссийские ограничительные меры.

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