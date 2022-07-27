Публицист отметил, что Путин боится Эрдогана, что показали события в Нагорном Карабахе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит президента России Владимира Путина "за яйца" в трех точках: Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире "Апостроф TV".

По словам политолога, хозяин Кремля побоялся вступать в войну с Эрдоганом во время обострения в Нагорном Карабахе, и после пяти месяцев войны в Украине стало понятно, почему.

"У Эрдогана своя игра. Они с Путиным старые игроки. Говорят иногда, что у Путина нет яиц. По крайней мере, Эрдоган его держит, извините, за три яйца: в Нагорном Карабахе, в Сирии и в Ливии. Путин там очень зависим от Эрдогана", – выразил мнение Пионтковский.

Он отметил, что не случайно Эрдоган заставил Путина ждать его на недавней встрече в Тегеране. Таким образом президент Турции показал, кто в их паре является "альфа-самцом".

"Конечно, Эрдоган, потому что Путин испугался идти на войну с ним на Южном Кавказе, когда Эрдоган оказал масштабную поддержку азербайджанской армии. Азербайджан выиграл войну против путинского союзника – Армении, к которой он побоялся прийти на помощь. Теперь мы видим, почему он побоялся", – рассказал Пионтковский.

Он добавил, что война против Украины показала, на что на самом деле способна российская армия, которую называли "второй армией мира".

"И это здесь, в Украине, где, казалось бы, географически близко к центрам России, самое выигрышное поле боя. А представляете, что бы Эрдоган сделал с этой "второй армией" в мире на Южном Кавказе?"- задался вопросом публицист.

Напомним, 5 августа Путин и Эрдоган проведут встречу в Сочи.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Пионтковский выразил уверенность, что российского президента Владимира Путина уже никто не боится. Он отметил, что Литва, ограничив транзит товаров в Калининград, сознательно пошла на эскалацию.

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