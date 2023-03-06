Ранее российские захватчики использовали юг Украины для запуска иранских дронов.

Россия начала использовать северное направление для запуска дронов-камикадзе, предположительно, из-за более короткого расстояния, которое пролетает "шахед" через территорию Украины.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. По его словам, враг сначала использовал юг Украины, а именно Крым и Херсонскую область до деоккупации правого берега Херсона. Позже оккупанты переместились на восточное побережье Азовского моря.

"Причина может быть проста. Если цели, которые они себе наметили в Киевской области, то здесь банально просто - более короткое расстояние, меньше противник будет пролетать через территорию Украины, где есть огневые средства и зенитно-ракетные системы, и мобильные огневые группы, и истребители, работающие по этим "шахедам". Поэтому по дороге в Киев их уничтожали воздушное командование "Пивдень" и "Схид". Α сейчас только с севера - довольно небольшое расстояние. Поэтому, вероятно, такой способ выбрали с этого направления", - сказал игнат.

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Запуск Россией дронов-камикадзе 5 марта

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 5 марта в Черниговской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о вероятном запуске дронов.

Позже карта тревог стала "красной" в Киевской области, а также в Киеве. Как сообщили в ОВА, в небе области была зафиксирована неизвестная воздушная цель. Также местные паблики сообщали о работе ПВО. Отбой тревоги в столице объявили лишь в 3 часа ночи.

Также этой ночью тревога звучала в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Сегодня, 6 марта, Юрий Игнат сообщил, что враг запустил с северного направления 15 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136 иранского производства. Украинские силы противовоздушной обороны 13 из них уничтожили.

Как отметили в британской разведке, оккупанты начали запускать иранские дроны-камикадзе "Шахед" из Брянской области РФ. Россия нашла новую точку запуска БПЛА для того, чтобы сократить время их подлета в Киев и "прощупать" силы ПВО.

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