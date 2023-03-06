В ночь на понедельник, 6 марта, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Сейчас сигнал об опасности звучит на территории Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей.
Тем временем в Киевской областной военной администрации предупреждают о воздушной цели в небе области.
"Жители Киевщины! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО начеку. Пребывайте в укрытиях и придерживайтесь информационной тишины - ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", - говорится в сообщении КОВА в Telegram.
Обновлено в 00:55: В военной администрации сообщили, что сейчас в Киевской области работает ПВО.
Объекты в небе над Украиной
Недавно в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины объясняли, что оккупанты начали активно запускать беспилотники на территорию Украины, чтобы выслеживать работу Сил обороны.
Утром 5 марта в оперативном командовании "Юг" сообщали, что Россия может нанести точечные ракетные удары по стране.