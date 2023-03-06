Силы противовоздушной обороны начеку.

В ночь на понедельник, 6 марта, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Сейчас сигнал об опасности звучит на территории Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей.

Тем временем в Киевской областной военной администрации предупреждают о воздушной цели в небе области.

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"Жители Киевщины! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО начеку. Пребывайте в укрытиях и придерживайтесь информационной тишины - ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", - говорится в сообщении КОВА в Telegram.

Обновлено в 00:55: В военной администрации сообщили, что сейчас в Киевской области работает ПВО.

Объекты в небе над Украиной

Недавно в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины объясняли, что оккупанты начали активно запускать беспилотники на территорию Украины, чтобы выслеживать работу Сил обороны.

Утром 5 марта в оперативном командовании "Юг" сообщали, что Россия может нанести точечные ракетные удары по стране.

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