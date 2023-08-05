Удар пришелся по моторному отсеку и насосному отделению танкера Sig, выяснили журналисты.

Российский танкер Sig получил повреждения, в результате которых не произошло разлива топлива.

На борту находятся 11 человек, сообщает TAСС в Telegram, ссылаясь на сведения Морского спасательно-координационного центра Новороссийска. По предварительным сведениям, танкер был в одном из районов грузового порта "Кавказ" и получил удар в насосное отделение и в моторный отсек, пишет Baza.

В сообщении отмечается, что большинство из тех, кто находились на борту, получили ссадины из-за разбившихся стекол.

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ВЧК-ОГПУ пишет, что борт получил пробоину в результате атаки беспилотником, и было затоплено машинное отделение.

У Крымского моста атакован танкер - что сообщалось

В ночь на 5 августа появилась информация, что возле моста было несколько взрывов. Пособники властей РФ утверждали, что в Керченском проливе были якобы ликвидированы три надводных беспилотника. В атаке противники обвинили украинскую сторону.

Позже появилась информация, что поврежден танкер-химовоз Sig. Из Новороссийска в район, где произошел инцидент, выдвинулась группа спасателей.

Справка УНИАН. Sig - танкер коммерческого назначения, который приплыл из Турции, но перемещается под флагом РФ. СМИ выяснили, что борт занимался доставкой авиационного топлива из оккупированного россиянами Крыма в Сирию, и за это попал в американский санкционный список.

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