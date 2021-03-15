Подозреваемые применяли к пленным физическое и психологическое насилие.

В Донецкой области заочно сообщено о подозрении двум конвоирам-охранникам тюрьмы "Изоляция", которые издевались над пленными.

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Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

«Двум конвоирам - охранникам подпольной тюрьмы «Изоляция» заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц ( ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года 33- и 50-летние участники незаконного военизированного формирования «Министерство государственной безопасности», контролируемого РФ, охраняли незаконно лишенных свободы лиц на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

Кроме того, правонарушители применяли к ним физическое и психологическое насилие, а также принуждали их к тяжелой работе, а именно разгрузки и погрузки оружия, боеприпасов и емкостей с горюче-смазочными материалами.

Что такое "Изоляция"

"Изоляция" - печально известная секретная тюрьма боевиков ОРДО, подчиняется так называемому"МГБ ДНР". Была сформирована в июне 2014 года на базе захваченного боевиками арт-фонда "Изоляция", оборудованного на территории старого завода.

Об "изоляции" известно немного. По информации СМИ, ее пленники могут годами сидеть там без суда и следствия. В отношении задержанных практикуются пытки и издевательства.

В "Изоляцию" боевики бросают местных жителей, обвиненных в "шпионаже" в пользу украинских властей. Однако значительная доля заключенных - граждане РФ и бывшие боевики "ДНР".

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Автор: Юлия Янкевич