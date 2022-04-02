Зеленский обратился к крымчанам, которых могут забирать в российскую армию.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам в связи с начатым в РФ весенним призывом.

Об этом говорится в вечернем видеообращении Зеленского, распространенном офисом президента.

"Этот день - 1 апреля оккупанты начали двумя одинаково глупыми "шутками". Одна такая "шутка" над людьми в России - там стартовал весенний призыв. Он выглядит как традиционный, но ведь отличается от обычных. Потому призывников в этом году могут отправить на войну против нашего государства, против нашего народа. А значит это гарантированная смерть для многих совсем молодых ребят. И хотя они не наши граждане, а граждане государства, которое с нами воюет на нашей земле, все же наш долг, как людей, их предупредить", - подчеркнул Зеленский.

Далее он продолжил на русском языке.

"Предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам здесь не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтоб они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все что можете, лишь бы они жили. Дома. У себя дома", - сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что всей правды об этом призыве и о судьбе призывников россиянам не скажут, а потому призвал тех, у кого есть возможность донести до них правду.

Также Зеленский обратился к крымчанам, которых так же могут забирать в российскую армию.

"РФ пытается забирать в армию людей и в Крыму. Это нарушение международного гуманитарного права и военное преступление, за которое будет ответственность. И который также является аргументом, чтобы санкции против России усиливались. Поэтому хочу сказать еще жителям Крыма: саботируйте эту историю на любом из этапов. А если не получится, то не выполняйте преступных приказов и при первой же возможности сдавайтесь Вооруженным силам Украины. Мы все поймем. Вы будете жить", - подчеркнул Зеленский.

Вторая очень глупая 1-апрельская "шутка", по его словам, оккупантские игры с некоторыми жителями южных регионов Украины, куда русские войска временно зашли.

"Там назначают каких-то гауляртеров, каких-то временных руководителей... Мое сообщение для них. Очень простое. Ответственность за коллаборацию неотвратима. Завтра или после завтра – это вопрос второстепенный. Главное - неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в гауляйтеры может уже делать себе прописку где-то в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами напрямую будут большие проблемы. Это последнее предупреждение", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал указ о начале весенней призывной кампании в стране. В ходе полномасштабной войны против Украины Россия несет серьезные потери личного состава.