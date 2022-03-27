Он назвал город "новым Алеппо".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если мир ничего не сделает для помощи Мариуполю, это будет "коллективная вина".

Такое заявление он сделал во время форума в Дохе.

"Мариуполь - это новый Алеппо", - сказал Ле Дриан.

По его словам, "существует вторжение, которое берет в заложники население Мариуполя для достижения своих целей".

"Это действительно неприемлемо. Я думаю, что мы находимся на переломном этапе, когда, помимо украинского кризиса, параметры стабильности и безопасности в Европе подвергаются вызовам", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщал УНИАН, ООН получает все больше данных, подтверждающих наличие массовых захоронений в Мариуполе.

На данный момент ситуация в городе остается трагической. Погибших хоронят прямо во дворах, а в Мариупольском городском совете заявили, что все больше людей умирают от голода.

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