Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если мир ничего не сделает для помощи Мариуполю, это будет "коллективная вина".
Такое заявление он сделал во время форума в Дохе.
"Мариуполь - это новый Алеппо", - сказал Ле Дриан.
По его словам, "существует вторжение, которое берет в заложники население Мариуполя для достижения своих целей".
"Это действительно неприемлемо. Я думаю, что мы находимся на переломном этапе, когда, помимо украинского кризиса, параметры стабильности и безопасности в Европе подвергаются вызовам", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.
Как сообщал УНИАН, ООН получает все больше данных, подтверждающих наличие массовых захоронений в Мариуполе.
На данный момент ситуация в городе остается трагической. Погибших хоронят прямо во дворах, а в Мариупольском городском совете заявили, что все больше людей умирают от голода.