Он уверен, что есть возможность избежать катастрофы, и Украина имеет средства для обхода такого сценария.

Если Вооруженные силы Украины нанесут удар по Крымскому мосту, то Российская Федерация может применить ядерное оружие.

Такое мнение в интервью Главреду высказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, такая угроза действительно существует. Россия пытается запугать граждан. Но есть возможность избежать катастрофы.

"Надо реально осознавать, что решение, которое может быть принято, не зависит ни от меня, ни от Зеленского с Арахамией. Это решение будет принимать исключительно один человек, его фамилия довольно известна", - сказал Тука.

Он отметил, что есть возможность избежать катастрофы и Украина имеет средства для обхода такого сценария.

"Самый эффективный вариант - улучшение противовоздушной обороны для того, чтобы мы имели реальную возможность отреагировать на пуск подобных средств поражения, не давая им возможности нанести вред непосредственно тем целям, на которые они будут направлены", - сказал Тука.

Кроме этого, другим вариантом избежания применения ядерного оружия Москвой должно стать политическое решение США и Великобритании. Лидеры этих стран должны продемонстрировать решительность нанести ответный удар в случае нажатия "красной кнопки".

"Если высшее руководство РФ будет реально осознавать, что оппоненты (США и Великобритания) не блефуют, и если не дай бог возникнет желание нажать "ядерную кнопку", то ответ будет стопроцентовый и намного более эффективный, чем попытка россиян и это тоже будет одним из рычагов, который обезопасит от подобного сценария", - уверен Тука.

Отметим, недавно беларуский диктатор Лукашенко призвал РФ быть готовой к использованию ядерного оружия.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, на сегодня не наблюдается угроз российского ядерного удара по территории Украины.

По словам глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж выразил уверенность, что Крымский мост не будет поражен, и объяснил почему.

Справка УНИАН. Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года. К настоящему времени документ подписали 86 государств, почти 60 - ратифицировали.

Ядерные державы - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция отвергли ДЗЯО, который, по их мнению, противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия и может еще больше осложнить дальнейший прогресс в области разоружения.

Казахстан является единственным государством на пространстве СНГ, которое присоединилось к ДЗЯО.