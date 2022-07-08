По его словам, Украина не будет трогать мост до момента, когда Россия ослабнет, не сможет применять стратегические вооружения.

Чем больше дальнобойного оружия получает Украина, тем чаще звучит тема нанесения удара по Крымскому мосту, который является стеническим объектом для России, с помощью которого она поставляет в оккупированный Крым оружие и войска.

Как заявил глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду, Крымский мост не будет поражен по нескольким причинам.

Во-первых, наши ракетные средства, даже полученные от Запада, не достают до моста, поэтому нам будет сложно нанести по нему мощный удар. Ведь одна или несколько ракет не уничтожат Крымский мост.

Во-вторых, неофициально есть договоренность, что Крымский мост не является объектом нападения.

"Например, его можно было бы бомбить авиацией и закрыть эту тему. Но для того, чтобы не создавать предпосылки для новых массовых ударов России по Киеву, по центрам принятия решений, по другим городам Украины, Крымский мост решено до какого-то времени не трогать. И западные партнеры, думаю, поддерживают эту позицию, что мост пока что не стоит бомбить, чтобы не провоцировать Россию на агрессивные действия и угрозы ядерным оружием", - говорит он.

Генерал добавил, что Украина не будет трогать мост до момента, когда Россия ослабнет, не сможет применять стратегические вооружения.

"Когда в РФ начнется хаос, но российская власть еще будет пытаться сохранить за собой Крым и насыщать его оружием, используя этот путь – мост. В таком случае мы можем нейтрализовать угрозу. Но сейчас на политическом уровне вопрос о бомбардировке Крымского моста не обсуждается", - отметил Маломуж.

Ранее советник главы ОП Арестович заявлял, что ВСУ готовы нанести удар по Крымскому мосту, если возникнет такая потребность. Однако для этого нужно выбрать момент, когда уничтожение объекта нанесет максимальный ущерб России.

Недавно над Крымским мостом заметили дым из-за проводения на нем учений.

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