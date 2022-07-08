Подоляк объяснил, чем обернется для России подобный шаг.

На сегодня не наблюдается угроз российского ядерного удара по территории Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

Применение Россией ядерного оружия обернется для нее концом истории страны целиком и полностью, считает Подоляк.

"России после этого не будет ни в истории, ни в физическом смысле. Да в любом смысле ее просто не станет", - заявил он.

При этом спикер подчеркнул: Путин - странный человек, поэтому может пойти на любой шаг.

"Он же сказал, что "зачем нам мир, если там не будет России". Они направляются в "российский рай", это ведь на самом деле ад. Но российская пропаганда пытается всех убедить, что это рай", - отметил Подоляк.

По его словам, когда речь идет о ядерном ударе, это скорее пропагандистский элемент и не более, поскольку в Кремле понимают: это дорога в одну сторону и только для них.

При этом Подоляк предупреждает, что враг будет использовать мощное оружие и может провести скрытую мобилизацию, бросая в бой всех, кого не жаль.

"Как это все происходит - оккупанты там вырастают до определенного возраста, потом начинают пить и сидеть в своих "двориках". После этого им говорят: "Вот вам 100 тысяч рублей, пожалуйста, поезжайте на войну в Украину". И они едут сюда насмерть ", - объяснил он, добавив, что РФ может "положить" в Украине 30-40 тысяч своих военных, для нее это безразлично.

Украина, в отличие от врага, своих граждан ценит.

"Это нам жаль, для нас каждый человек это добавленная стоимость в государство. Вы посмотрите, какие ребята за нас воюют. Каждый из них - это шедевр родителей и шедевр для страны", - подчеркнул советник главы ОПУ.

Отметим, недавно беларуский диктатор Лукашенко призвал РФ быть готовой к использованию ядерного оружия.