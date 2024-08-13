Ранее о такой угрозе сообщала западная пресса.

Украинцы должны спокойно и рассудительно относиться к сообщениям о том, что Россия может запустить сотни ракет и дронов в отместку за Курскую область, заявил в эфире "Киев24" авиационный эксперт Константин Криволап.

"Может ли быть сотня "Шахедов"? Исключительно теоретически, если посмотреть, сколько они могут запускать... с момента как они построили завод в Елабуге и вышли на более-менее стабильный режим, они не могут за месяц физически заслать более 500-550 "Шахедов". Тем более, израильтяне поразили иранский завод, и у них там сейчас проблемы", - сказал Криволап.

Что касается ракет, то сейчас у РФ стоят снаряженные 12-13 бортов Ту-95, сообщил эксперт. На 13 бортов Россия может установить не более 26 ракет, по его словам.

Видео дня

"Если они хотят остаться без Ту-95, они на них прицепят по 3-4 ракеты. Ведь там силовая схема такая, что эта ракета просто выламывает крылья. Дальше есть Ту-22. их осталось всего 27, но 30% отбрасываем, и будет около 18 машин, которые теоретически способны поднять ракету Х-22... Я не помню ни одного случая, когда они могли бы снарядить больше, чем две такие ракеты", - добавил эксперт.

Он также отметил, что если РФ имеет целью действительно поразить какой-то объект, то для этого они используют "Искандеры", поскольку это довольно точное вооружение.

"Если же они хотят нанести террористический удар, они бьют KN-23, северокорейской. Сколько этого может быть? Говорили, что вокруг северной границы зимой стояло около 46 комплексов. Возможно ли это? Возможно. Сейчас может быть все, что угодно. Так, чтобы сотни были, - такого не будет... Но если сделают, то дальше не будет чем пугать. Поэтому я не совсем уверен, что они будут что-то такое делать, им надо разбираться с другими вопросами", - пояснил Криволап.

РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине: что известно

Накануне издание The Times сообщило, что Россия, вероятно, готовится нанести массированный ракетный удар по Киеву в качестве мести за свой провал на Курском фронте.

Со ссылкой на высокопоставленный источник в украинском оборонном ведомстве журналисты отмечают, что Украина ожидает агрессивного ответа со стороны России в виде попытки ракетного удара по важным целям в Киеве. В частности, россияне могут попытаться атаковать Верховную Раду и другие правительственные здания.

Вас также могут заинтересовать новости: