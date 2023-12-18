Противники превращают "голые" Т-62 в танки-"шахиды", поделился эксперт.

Российские оккупанты под городом Авдеевка применяют тактику боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) - нагружают взрывчаткой транспортное средство и направляют на позиции противника.

Враги делают из "голых" танков Т-62 танки-"шахиды", поделился информацией военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем канале в Telegram. Эксперт добавил, что один из таких танков захватчики оставили возле Водяного.

"В районе Авдеевки российские оккупанты применяют тактику ИГИЛ, когда транспортное средство нагружали взрывчаткой и отправляли на позиции противника со смертником внутри. Аналогично поступают, уже не в первый раз, россияне, правда, механик-водитель предварительно выпрыгивает из танка, и тот становится безэкипажным - неуправляемым...", - отметил аналитик.

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Коваленко добавил, что противники придумали, как применять "голые" танки Т-62, которые не попали под "модернизацию". "…Хотя и схема довольно интересная. Танк-то вполне мог проходить по документам как "модернизированный"…, а на деле... А на деле, - после применения - не доказать", - полагает эксперт.

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Этой осенью россияне начали активно пытаться захватить Авдеевку и несли большие потери. Майор запаса Нацгвардии, Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман говорил, что враги провалили первый дедлайн по захвату Авдеевки - был установлен до 14 декабря (в этот день была "прямая линия" - долго вещал российский диктатор Владимир Путин).

По его данным, во время попыток захватить Авдеевку РФ могла потерять 20-25 тыс. оккупантов. Стоит отметить, что общие потери врага на 18 декабря 2023 года составляют приблизительно 347 160 захватчиков.

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