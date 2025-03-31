Прямо сейчас Украина находится под ударом российских дронов-камикадзе типа "Shahed". В 23:34 военные сообщали, что в воздушном пространстве Сумской, Черниговской и Харьковской областей несколько десятков БПЛА.
Обновлено в 02:55: По предварительным данным, в Харькове пострадавших нет, однако взрывной волной повреждено остекление окон в многоквартирных домах.
Обновлено в 02:45: БПЛА остаются на Черниговщине, Киевщине, Винниччине и Житомирщине.
Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщает об ударе российского дрона по территории гражданского предприятия в Киевском районе города.
Обновлено в 02:15: Жителей Житомира призывают находиться в укрытиях до отбоя.
Обновлено в 02:10: В направлении Харькова с северо-запада летит "шахед".
Обновлено в 01:55: Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Дроны фиксируют на Черниговщине, Киевщине, Кировоградщине, Черкасщине, Николаевщине, Житомирщине и Винниччине.
Обновлено в 01:41: Скоростная цель на Сумщине, вектор - Глухов.
Обновлено в 01:33: Для Николаевской области есть угроза применения ударных БПЛА с севера.
Обновлено в 01:25: В направлении Житомира летят дроны, находитесь в укрытиях.
Обновлено в 01:20: Скоростная цель на севере Сумщины, летит в направлении Черниговщины.
Обновлено в 01:16: Добавилась угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Обновлено в 00:55: БПЛА остаются на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Кировоградщине, Черкасщине и Житомирщине.
Обновлено в 00:00: Над городом Житомир заметили российский дрон.
Обновлено в 23:55: Воздушные силы ВСУ сообщают о БПЛА на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Кировоградщине, Черкасщине, Днепропетровщине и Полтавщине.
Россия продолжает терроризировать Украину
Напомним, вечером президент сообщил, что 30 марта российские оккупанты атаковали дронами, артиллерией и управляемыми авиабомбами Черкасскую, Херсонскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области.
Известно, что в Херсоне и пригороде в результате атак оккупационной армии Российской Федерации пострадали по меньшей мере шесть человек.