Украинцы могут услышать работу противовоздушной обороны.

Прямо сейчас Украина находится под ударом российских дронов-камикадзе типа "Shahed". В 23:34 военные сообщали, что в воздушном пространстве Сумской, Черниговской и Харьковской областей несколько десятков БПЛА.

Обновлено в 02:55: По предварительным данным, в Харькове пострадавших нет, однако взрывной волной повреждено остекление окон в многоквартирных домах.

Обновлено в 02:45: БПЛА остаются на Черниговщине, Киевщине, Винниччине и Житомирщине.

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Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщает об ударе российского дрона по территории гражданского предприятия в Киевском районе города.

Обновлено в 02:15: Жителей Житомира призывают находиться в укрытиях до отбоя.

Обновлено в 02:10: В направлении Харькова с северо-запада летит "шахед".

Обновлено в 01:55: Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Дроны фиксируют на Черниговщине, Киевщине, Кировоградщине, Черкасщине, Николаевщине, Житомирщине и Винниччине.

Обновлено в 01:41: Скоростная цель на Сумщине, вектор - Глухов.

Обновлено в 01:33: Для Николаевской области есть угроза применения ударных БПЛА с севера.

Обновлено в 01:25: В направлении Житомира летят дроны, находитесь в укрытиях.

Обновлено в 01:20: Скоростная цель на севере Сумщины, летит в направлении Черниговщины.

Обновлено в 01:16: Добавилась угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Обновлено в 00:55: БПЛА остаются на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Кировоградщине, Черкасщине и Житомирщине.

Обновлено в 00:00: Над городом Житомир заметили российский дрон.

Обновлено в 23:55: Воздушные силы ВСУ сообщают о БПЛА на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Кировоградщине, Черкасщине, Днепропетровщине и Полтавщине.

Россия продолжает терроризировать Украину

Напомним, вечером президент сообщил, что 30 марта российские оккупанты атаковали дронами, артиллерией и управляемыми авиабомбами Черкасскую, Херсонскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области.

Известно, что в Херсоне и пригороде в результате атак оккупационной армии Российской Федерации пострадали по меньшей мере шесть человек.

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