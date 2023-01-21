В последние дни возросло количество воздушных тревог, связанных непосредственно с активностью российской авиации в Беларуси.

Активность российской военной авиации сегодня повысится. В Минобороны Беларуси заявили о продолжении масштабных летно-тактических "учений" на всех аэродромах страны.

Как утверждает пресс-служба министерства, авиация России и Беларуси со всех аэродромов и войск ПВО "продолжат выполнять задачи по предназначению".

"Сегодня в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации авиационные подразделения со всех аэродромов ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил продолжают выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении.

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Активность вражеской авиации в Беларуси

В последние дни возросло количество воздушных тревог, связанных непосредственно с поднятием в небо Беларуси российских истребителей.

Таким образом, под видом совместных учений Россия наращивает силы военной авиации в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. Растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины с воздушного пространства Беларуси.

15 января, по словам наблюдателей Беларускі Гаюн, в Беларусь прилетели четыре грузовых борта воздушно-космических сил России и восемь истребителей. По данным наблюдателей, минимум часть грузовых бортов что-то привезла, возможно, боеприпасы для истребителей.

В настоящее время угроз наступления беларуской армии нет, считают в Белом доме. Однако к концу года Минск может перебросить свои войска для вторжения в Украину, отметили в Институте изучения войны.

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