Воздушная тревога, предположительно, связана с активностью российских истребителей в Беларуси.

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал воздушной тревоги означает угрозу ракетного удара.

Вместе с тем Беларускі Гаюн пишет о взлете российской авиации в Беларуси. В частности, россияне подняли самолет дальнего радиолокационного отслеживания ракетных целей А-50У ВКС РФ.

Кроме того, в 12:23 и в 12:35 были зафиксированы взлеты истребителя сопровождения и носителя "Кинжала" Миг-31К ВКС РФ.

Видео дня

Карта воздушных тревог

Ситуация в Беларуси - активность российской авиации

19 января Россия подняла в небо над Беларусью три носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К и самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. В связи с чем в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже стало известно, что один из МиГ-31К загорелся во время полета – у него вспыхнул двигатель.

В настоящее время угроз наступления беларусской армии нет, считают в Белом доме. Однако к концу года Минск может перебросить свои войска для вторжения в Украину, отметили в Институте изучения войны.

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