Третья штурмовая показала работу дронов от громады Киева: 'Продолжаем насыпать врагу!'

Уничтожение вражеской техники военные показали на видео.

Командование Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ поблагодарило киевлян за помощь, предоставленную за средства бюджета столицы. На страницах Третьей штурмовой в соцсетях опубликовано видео работы FPV-дронов, которые ранее передал бойцам от киевлян мэр столицы Виталий Кличко.

"Дроны каждый день демонстрируют эффективность, особенно в руках пилотов бригады. Благодарны за поддержку столице, и продолжаем насыпать врагу", – отметили в Третьей штурмовой.

На видео показаны кадры уничтожения вражеской техники.

"Это эпические попадания и разрыв тяжелой бронированной техники на просторах Харьковщины. За пультом – бойцы разных подразделений Тройки. Десятки вражеских танков, ББМ, ВАТ. Оккупанты не доехали до пункта назначения и благодаря современному оружию этой войны и мастерам летательного дела нашли вечную стоянку на наших рубежах", – отметили в бригаде.

Ранее сообщалось, что в апреле мэр Киева Виталий Кличко посетил семь бригад на Донецком и Харьковском направлениях. Он привез бойцам более 3600 FPV-дронов и разное снаряжение, приобретенное за средства столичного бюджета. В частности, бойцы 3 ОШБр получили от громады Киева 1000 беспилотников разных модификаций.

Также сообщалось, что Киев с начала года выделил на помощь силам обороны и безопасности более 5,5 млрд грн и планирует на ближайшей сессии выделить еще более полумиллиарда гривень.