Оккупанты начали чаще применять баллистику.

В Воздушных силах не исключают, что сегодня россияне могли использовать для ночной атаки по Украине северокорейские ракеты.

"Снова были применены на этот раз и "Калибры", в частности, с фрегата российского. Всего две ракеты, немного. Видите, с "Калибрами" проблемы у оккупантов. Были применены и ракеты воздушного базирования из 4-х самолетов из района Энгельса... также баллистика пошла сегодня - шесть баллистических ракет из Воронежской области. Мы сообщили об этих ракетах, что скорее всего, эти ракеты - "Искандер-М". А также не исключено и применение северокорейских ракет КN-23. Уже зафиксированы их обломки на территории нашего государства", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Относительно результатов сбития вражеских целей он отметил, что враг начал часто применять баллистику, а для баллистики Силам обороны Украины нужно больше средств, способных с ней справиться.

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"Из 26 ракет разных типов – подчеркну это: и баллистические, и авиационные, и зенитные управляемые, и крылатые ракеты – уничтожено 13 ракет... такой итог боевой работы имеем на сегодняшнее утро... уничтожаются всеми возможными способами для того, чтобы ракеты не поразили цель. К сожалению, сегодня есть определенные попадания", - констатировал спикер.

В целом он подчеркнул, что нет простых для сбивания целей, поскольку и "шахеды" - очень сложная цель. Но акцентировал, что дело не в тяжести, а в наличии средств.

"Крылатые ракеты, "шахеды" сбиваются, управляемые авиационные Х-59, вы видите в статистике, в частности, Воздушного командования "Восток". А ведь баллистика нуждается в соответствующих средствах. Поэтому и "Искандер", и "Кинжал", и С-300 те же самые - против них вообще другие средства борьбы надо... поэтому сейчас все имеющиеся возможные меры принимаются, чтобы их уничтожать. В частности, я уже упомянул и о РЭБ", - сказал Игнат.

Ракетный обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, Россия сегодня ночью осуществила очередной массированный ракетный удар по территории Украины - направила 26 боеголовок разных типов. Силы обороны ликвидировали половину из них.

По информации Воздушных сил, среди запущенных целей: 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95МС (Энгельс); 6 баллистических ракет "Искандер-М"/ KN-23 (Воронежская область РФ); 2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск – РФ); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская обл. – РФ.); 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. – РФ).

Силы ПВО ВСУ уничтожили: 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М" / KN-23; 2 крылатые ракеты "Калибр" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что враг может нанести повторный удар - в море еще есть "Калибры".

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