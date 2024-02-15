Как отметил Подоляк, в том случае, если Россия не проиграет, то "политическое пространство будет абсолютно переформатировано".

Если Россия не проиграет в войне в Украине, то россияне атакуют тем или иным способом разные страны в Европе и, в конце концов, развяжут Третью мировую войну. Такой прогноз в интервью УНИАН сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что "Украина должна служить буферной зоной между Россией и странами Запада".

"На сегодняшний день очевидно, что никакая буферная зона невозможна. Если Россия не проигрывает, то Россия атакует тем или иным способом разные страны в Европе. Это несомненное будущее. И у той же Венгрии нет какого-то суверенного права остаться вне этих непредсказуемых последствий, как и у любой другой европейской страны", - отметил Подоляк.

По его мнению, если Россия не проигрывает, то политическое пространство будет абсолютно переформатировано:

"Будут доминировать другие страны и другие альянсы. И Россия соберет под своей эгидой максимальное количество отмороженных стран и режимов, террористических организаций. Они будут практически постоянно инициировать те или иные конфликты, которые в один "прекрасный" момент сольются в масштабную войну, так называемую Третью мировую".

В том же случае, если Россия проиграет, то сформируется новое трансграничное пространство.

"В самой России произойдет безусловное обновление вертикали управления, обновление политических элит. Какое-то время они будут иметь слабую демократическую конструкцию, и за это время можно будет пересмотреть принципы отношения между Европой и Россией, между Россией и другими странами. Европа получит окно возможности четко зафиксировать границы, переформатировать собственное военное производство, учитывая опыт этой войны, переформатировать свои армии, сделав центральной украинскую армию, которая прошла войну. Тогда мы будем иметь совершенно другой каркас. А буферная зона - невозможная теория", - резюмировал Подоляк.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без помощи западных союзников Украина будет слабой на поле боя, и риск захвата возрастет:

"Произойдет большой кризис. Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Почему? Потому что без помощи США, без помощи ЕС Украина будет бороться, но Украина будет слабее, и это будет возможность для России захватить нас, Как только они нас захватят, поверьте мне, это будет война НАТО с Российской Федерацией".

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