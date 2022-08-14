Вертолеты ликвидировала группировка войск "Хортица".

Зенитные ракетные комплексы ВС ВС Украины за субботу и воскресенье "приземлили" сразу два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52, известные как "Аллигатор".

Об этом информируют в группировке Объединенных сил.

Отмечается, что вертолеты ликвидировала группировка войск "Хортица".

В то же время в командование Воздушных Сил отчитались, что ударная авиация нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск за 13 августа.

Под прикрытием истребителей штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 били по взводних и ротних опорных пунктах, танковых колонн на маршах, позициям РСЗО, переправах, скоплениях живой силы и техники оккупантов – говорится в сообщении.

Как результат, уничтожено около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки рашистів.

По состоянию на 14 августа ВСУ збили 194 вражеских вертолета

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Также ВСУ ликвидировали 233 самолета, 136 средств ПВО и почти 800 БПЛА противника.

В то же время общее количество уничтоженных рашистов достигло отметки 43 550 человек. За минувшие сутки было утилизировано 150 российских оккупантов.

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