'Сотни погибших': россияне прорвались на Курщине из-за блокирования разведданных от США, - Time

Президент Зеленский рассматривает этот регион как ключевой рычаг в потенциальных мирных переговорах с Москвой.

Решение США приостановить передачу разведывательной информации Украине способствовало успехам России на критическом участке фронта в Курской области. Это значительно ослабило позицию президента Владимира Зеленского на переговорах и привело к значительным потерям среди украинских военных.

Об этом пишет Time со ссылкой на пятерых высокопоставленных западных и украинских чиновников, а также военных офицеров, знакомых с ситуацией.

"В результате этой паузы есть сотни погибших украинцев", - заявил один из офицеров. Он попросил остаться анонимным из-за чувствительности вопроса.

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"Самая большая проблема - моральный дух", - отметил он, подчеркивая, что украинские вооруженные силы вынуждены воевать без доступа к некоторым из важнейших систем вооружения не из-за ударов противника, а из-за изменения позиции Вашингтона. "Это действительно создает преимущество для врага на передовой".

Президент Зеленский рассматривает этот регион как ключевой рычаг в потенциальных мирных переговорах с Москвой. Его стратегия предусматривает возможный обмен части Курской области на временно оккупированные Россией украинские территории. "Мы поменяем одну территорию другой", - сказал он Guardian в прошлом месяце.

Однако после прекращения США обмена разведывательными данными российские силы оперативно продвинулись в Курскую область, пытаясь отрезать украинские линии снабжения в регионе. Это подтверждают военные источники и последние карты боевых действий, созданные разведывательной организацией из открытых источников Deep State.

"Если мы ничего не сделаем, это будет иметь огромные последствия", - заявил соучредитель Deep State Роман Погорелый в комментарии СМИ во вторник. Он также отметил, что основная линия снабжения украинских войск в Курске находится под постоянными атаками: "По ней невозможно нормально передвигаться".

Источник в правительстве Зеленского подтвердил, что именно операции в Курской области больше всего пострадали из-за ограничения доступа к американской разведке:

"Не только в Курске, на всей территории России сейчас есть проблемы. Это очень опасно для наших людей. Это нужно немедленно изменить".

Отмечается, что Украина потеряла возможность оперативно отслеживать взлет российских бомбардировщиков и других военных самолетов, что значительно сократило время на предупреждение гражданского населения и военных о возможном авиаударе.

Компания Maxar Technologies подтвердила перебои в обслуживании Украины:

"Правительство США решило временно приостановить украинские учетные записи в системе, которая используется для доступа к коммерческим спутниковым снимкам. Maxar имеет контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров по всему миру по предоставлению спутниковых изображений и других геопространственных данных. Каждый клиент сам решает, как он использует и делится этими данными".

Приостановление предоставления разведданных Украине

Как писал УНИАН, США частично приостановили обмен разведывательными данными с Украиной. В частности украинцам больше не передают информацию для нанесения ударов по россиянам, но Украина до сих пор получает информацию, нужную для защиты от российских ударов.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies перекрыла Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Официальное объяснение, которое получили пользователи от администрации Maxar, - "по административному запросу". Но на самом деле отключение стало следствием запрета властей США на предоставление Украине разведывательных данных.

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