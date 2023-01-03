Войска РФ 30 декабря нанесли удар из "Солнцепека" по Авдеевке.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал о тяжелых огнеметных системах "Солнцепек", которые российские войска используют на войне в Украине.

"Это бесчеловечная система. Благодаря чрезмерному давлению, взрывной волне и невероятно высокой температуре, она фактически уничтожает все, что подпадает под огонь. Если западная наука шла к тому, чтобы производить высокоточные системы для контроля поражения, то все российское вооружение совершенно невысокоточное", - отметил он, передает 24 канал.

По его словам, россияне нанесли удар из "Солнцепека" по Авдеевке 30 декабря. К счастью, пострадавших и жертв не было, ведь никто в этот момент не находился на месте обстрела.

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"Солнцепек" - несколько усовершенствованная советская система "Буратино", которую впервые использовали в Афганистане, а затем в Чечне, рассказал Череватый.

Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" - что известно

"Солнцепек" - советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом.

Уничтожение происходит путём воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создаётся при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.