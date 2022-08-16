Этот комплекс считается одной из "звезд" российской пропаганды.

Украинские защитники превратили в металлолом рашистскую систему залпового огня "Солнцепек". Вражескую технику поразили из отечественного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Стугна-П".

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Украинские мастера обнаружили и точно навели ракетный расчет на РСЗО россиян, который считается одной из "звезд" российской пропаганды.

Минус вражеский "Солнцепек". Воины ВСУ из украинского ПТРК "Стугна" уничтожили ценную, тяжелую огневую систему"Солнцепек". Хорошая работа! – говорится в сообщении.

О ТОС-1А "Солнцепек"

Несмотря на то, что в Кремле "Солнцепек" называют современной российской разработкой, как это довольно часто бывает, если его "разобрать", то он окажется старым советским оружием.

Система ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. При этом реальный диапазон дальности использования "Солнцепека" – крайне ограничен. Также сюда можно добавить и "слепоту" экипажа, потому что он фактически передвигается в танке и имеет прицельные приборы с узким полем зрения.

В войне против Украины враг потерял около 10 таких систем. Украинские бойцы регулярно публикуют фото и видео с ТОС-1А, успешно уничтожаются, или становятся трофеями.

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