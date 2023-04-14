После оккупации части региона они добровольно пошли на сотрудничество с врагом.

Служба безопасности задержала еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Как сообщил пресс-центр СБУ, среди них - двое жителей Волчанского района, бывшие должностные лица органов местного самоуправления.

Отмечается, что после оккупации части региона они добровольно пошли на сотрудничество с врагом. "За это летом прошлого года их назначили помощниками руководителя "территориального управления" оккупационной администрации района. На этих "должностях" они выполняли указания агрессора по подготовке и проведению псевдореферендума на территории захваченных громад. Для этого коллаборанты лично организовывали собрание местных жителей, где агитировали участвовать в фейковом плебисците и "проголосовать" в пользу кремля. Также злоумышленники заставляли людей вступать в состав оккупационных "избиркомов". В случае несогласия – угрожали репрессиями со стороны карательных органов рашистов", - говорится в сообщении.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 14 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Еще одним злоумышленником, как проинформировали в спецслужбе, оказался 55-летний житель поселка Двуречная Купянского района, который после захвата громады присоединился к рядам местной оккупационной администрации. В августе прошлого года он добровольно согласился возглавить созданное агрессором "управление финансов" захваченного района.

"Там коллаборант организовывал работу по наполнению "бюджета" захватчиков, прежде всего для нужд материально-технического обеспечения оккупационных группировок на восточном фронте. Во время освобождения региона коллаборант сбежал в Харьков, где пытался "потеряться" и избежать ответственности. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)", - заявили в СБУ.

Деоккупация Харьковщины и разоблачение коллаборантов - последние новости

По состоянию на сентябрь 2022 года украинская армия освободила от российских оккупантов почти всю Харьковскую область.

После деоккупации в украинских селах и городах находили массовые захоронения украинцев со следами пыток. Больше всего таких мест было обнаружено на окраинах Изюма.

Поскольку украинское контрнаступление произошло молниеносно, российские захватчики спешно покидали украинские земли, бросая на произвол судьбы технику и своих коллаборантов, которым обещали "светлое будущее с Россией". Многих из них уже удалось задержать.

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