Никто не знает, какими именно 105-миллиметровыми танковыми боеприпасами Украина планирует вооружить Leopard 1 и M-55С.

ВСУ получат от Запада только сотню современных танков, а подавляющее большинство составят старые немецкие танки Leopard 1 и словенские М-55S.

Дело в том, что никто не знает, какими именно 105-миллиметровыми танковыми боеприпасами Украина планирует вооружить Leopard 1 и M-55С. А это очень важно, подчеркивает издание Forbes.

Forbes обращает внимание, что танки Leopard 1 и М-55S оснащены не сверхмощным 105-миллиметровым орудием L7 британского производства.

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"L7 не может пробить тысячу миллиметров стали и сравниться в мощности с более новыми 120-миллиметровыми системами, установленными на более современных танках. Но с правильным снарядом она может приблизиться к этому", – объясняет издание.

Журналисты предполагают, что ВСУ могут получить современные немецкие боеприпасы DM63, которыми стреляли эти танки, когда были на вооружении западных армий.

Скорее всего, это не М900. Следовательно, это могут быть вольфрамовые диверсионные снаряды, которые американская фирма General Dynamics производит на экспорт. Впрочем, эти снаряды C76A1 пробивают лишь 400 миллиметров брони, как и аналогичные M1060A2.

"Разница между лучшим снарядом DM63/M426 и менее эффективными альтернативами – это сотни миллиметров пробитой брони. В условиях боя между украинским Leopard 1 или М-55С и российским танком эти сотни миллиметров могут стать пределом между жизнью и смертью для одного из экипажей", – объясняет Forbes.

Танки Leopard для Украины - детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина ожидает от Дании ускорения поставки 100 танков Leopard-1.

"Ларс Люкке Расмуссен подтвердил, что Дания и Нидерланды передадут 14 танков Leopard-2. Мы искренне благодарны за этот вклад. Мы также обсудили пути ускорения поставок 100 танков Leopard-1, которые уже были заявлены для укрепления обороноспособности Украины", - сообщил Кулеба.

Мминистр обороны США Ллойд Остин заявил, что девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard.