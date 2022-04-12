Украинский воин рассказал, как смог выжить после подрыва на мине / фото УНИАН, Арсен Петров

Украинский танкист, которого считали погибшим, прополз с перебитыми ногами 6 км и выжил.

Об этом сообщили в Раздельнянской городской территориальной общине.

Отмечается, что механик танка Т-64, боец 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода был ранен на юге Украины. В день происшествия он уже второй раз заходил в разбитый оккупантами поселок, и его танк подорвался на мине.

"Он вспоминает, как очнулся, понял, что его ранило, что он внутри взорванного танка и что нужно срочно убираться прочь. Он смог вылезти, отползти несколько метров до обочины дороги и скатиться с нее. Прозвучали очередные взрывы, выстрелы, грохот вражеского танка, который приближался все ближе и ближе", - рассказали в общине.

Мужчина смог зарыться в землю, и враги его не заметили, но сразу начался следующий бой, и тяжело раненый танкист почти сутки провел под огнем противника. Затем, с перебитыми ногами, преодолел ползком около 6 км. Оказавшись на возвышении, боец смог дозвониться сослуживцам, которые считали его погибшим. Собратья успели спасти танкиста.

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По прогнозам медиков, он сможет ходить не раньше, чем через полгода.

Ранее киевлянин, которого вместе с машиной переехали оккупанты, рассказал о пережитом.

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