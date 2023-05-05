На подготовку украинских военных уйдет около месяца.

Дания и Германия совместно передадут Украине 80 танков Leopard 1, украинские военные сейчас проходят обучение на этой технике.

Как заявил телеканалу TV 2 исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, уже к 1 июня новые танки должны быть готовы к использованию в Украине.

Поульсен во время рабочего визита в Берлин вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом встретился с датскими инструкторами, которые обучают украинских военных использованию танков Leopard 1. Отмечается, что на их подготовку уйдет около месяца.

Видео дня

Танки Leopard 1 были сняты с вооружения Дании в 2005 году. Хоть они уступают Leopard 2, однако министр обороны Дании акцентировал на том, что для украинцев эта техника очень полезна, не в последнюю очередь из-за ее количества.

"У них очень хорошая способность стрелять и хорошая возможность ориентироваться на местности. И не в последнюю очередь - очень большое количество", - сказал он.

Поставки танков Leopard 1 в Украину – что известно

В феврале Германия пообещала поставить в Украину 80 танков Leopard 1 в этом году. Также о поставках 100 таких танков заявляла Дания.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Украина должна получить Leopard 1 в середине года. Также на прошлой неделе в Германии началось обучение украинских военных на этой технике.

Вас также могут заинтересовать новости: