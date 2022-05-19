Секретарь СНБО также назвал главную ошибку западных стран в 90-е годы прошлого века.

Если Владимир Путин умрет, то это не значит, что Россия изменит свою внешнюю политику в отношении Украины.

Такое мнение озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью для НВ.

"Демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин. Таких, как Путин, к большому сожалению, там до черта. Напрасно люди считают, что если Путин уйдет, а придет другой кто-то, он не станет новым Путиным - там другого руководителя быть не может. Это было большой ошибкой Запада в 90-е годы делать ставку на Россию, как на страну, которая должна была быть демократической и отвечать за судьбу постсоветских стран на пути к демократии", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО ранее восторгался героизмом защитников Мариуполя и рассказал, что было бы на фронте, если бы наши воины там не сдержали 20 000 российских военных.

Напомним, что премьер Польши призвал изолировать президента РФ, а идеологию "русского мира" искоренить.

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