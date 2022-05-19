Секретарь СНБО добавил, что, когда была возможность, Украина передавала на "Азовсталь" воздушным путем необходимые вещи, но теперь такой возможности больше нет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о героизме защитников Мариуполя.

Его цитирует НВ.

"Мы даже не можем себе представить, как важно было держать на себе Мариуполь, сдерживать 20 тыс. российских военных. Если бы они этого не сделали, наша ситуация на фронте сегодня была бы сверхтяжелой. Подчеркиваю: они герои для нашей страны", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что, когда была возможность, Украина передавала на "Азовсталь" воздушным путем необходимые вещи, но теперь такой возможности больше нет.

Данилов не ответил прямо на вопрос о том, кто оказывает помощь эвакуированным из "Азовстали" украинским военным и есть ли там представители международных организаций, которые могут контролировать процесс.

"Я не могу ответить на этот вопрос сегодня. Очень хотели, чтобы представители ООН, Красного Креста, других международных организаций могли быть рядом с нашими тяжелоранеными", — сказал он.

Данилов подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы вернуть домой защитников Мариуполя.

Эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали": главное