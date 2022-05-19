Война никогда не бывает неизбежной. Это либо результат осознанного решения, либо его отсутствия.
Поэтому российского диктатора Владимира Путина, развязавшего кровопролитную войну в Украине, нужно изолировать, а идеологию "русского міра" преодолеть и искоренить. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий в ходе конференции PISM Strategic Ark, передают польские СМИ.
Моравецкий подчеркнул, что гекатомба в Мариуполе или убийства гражданских в Буче должны всех разбудить от геополитической дремоты и заставить отказаться от старых иллюзий. Он обратил внимание, что на международной арене наблюдаются попытки "сохранить лицо" Путину.
Как вообще можно говорить что-то подобное? Как можно пытаться "спасти" или "сохранить" то, что на самом деле полностью утрачено?"
По его словам, сейчас есть повод хорошо понять динамику империализма и тоталитаризма в России. Это также подходящий момент взглянуть на себя в зеркало и поразмыслить над собственной идентичностью в мире, полном неопределенности.
По словам Моравецкого, парадокс войны в Украине заключается в том, что "если Украина победит, то это будет прежде всего ее победа". "Однако, если она проиграет, то это будет поражение всех нас и конец того мира, который мы знаем", – констатировал польский политик.
"Поэтому, я призываю к изоляции российского президента. Да, дипломатия требует диалога, но с террористами нельзя договариваться.
Также Моравецкий убежден, что выиграть в войне с РФ – недостаточно, нужно будет еще удержать мир в Европе, а цену за поддержания [мира] должны будут также нести страны из-за пределов ЕС и НАТО.
Ранее в ОП рассказали, что помимо Макрона ряд европейских политиков предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету для "сохранения лица" президенту Путину..
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