Моравецкий подчеркнул, что сегодняшняя битва за Украину может определить будущее на несколько веков.

Война никогда не бывает неизбежной. Это либо результат осознанного решения, либо его отсутствия.

Поэтому российского диктатора Владимира Путина, развязавшего кровопролитную войну в Украине, нужно изолировать, а идеологию "русского міра" преодолеть и искоренить. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий в ходе конференции PISM Strategic Ark, передают польские СМИ.

Моравецкий подчеркнул, что гекатомба в Мариуполе или убийства гражданских в Буче должны всех разбудить от геополитической дремоты и заставить отказаться от старых иллюзий. Он обратил внимание, что на международной арене наблюдаются попытки "сохранить лицо" Путину.

Как вообще можно говорить что-то подобное? Как можно пытаться "спасти" или "сохранить" то, что на самом деле полностью утрачено?"

По его словам, сейчас есть повод хорошо понять динамику империализма и тоталитаризма в России. Это также подходящий момент взглянуть на себя в зеркало и поразмыслить над собственной идентичностью в мире, полном неопределенности.

По словам Моравецкого, парадокс войны в Украине заключается в том, что "если Украина победит, то это будет прежде всего ее победа". "Однако, если она проиграет, то это будет поражение всех нас и конец того мира, который мы знаем", – констатировал польский политик.

"Поэтому, я призываю к изоляции российского президента. Да, дипломатия требует диалога, но с террористами нельзя договариваться.

Также Моравецкий убежден, что выиграть в войне с РФ – недостаточно, нужно будет еще удержать мир в Европе, а цену за поддержания [мира] должны будут также нести страны из-за пределов ЕС и НАТО.

Ранее в ОП рассказали, что помимо Макрона ряд европейских политиков предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету для "сохранения лица" президенту Путину..

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