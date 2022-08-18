Эшелон прибудет к украинской границе к 20 августа.

На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину Россия стягивает к украинской границе и на оккупированные территории ракеты и боеприпасы, в частности идет эшелон из Улан-Удэ.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами: он состоит из 28 вагонов и везет 32 ракеты к зенитным ракетным комплексам С-300. В Страткоме ожидают, что он прибудет к границам Украины в 20-х числах августа.

В Страткоме также отметили, что угроза обстрела Украины как минимум ракетами С-300 очевидна.

"С учетом прибытия ряда эшелонов к 20-му числу очевидно и то, что они концентрируются к 24 августа", – добавили в управлении.

Также сообщается, что в середине августа из арсенала комплексного хранения боеприпасов в Котово были изъяты более 120 контейнеров с ракетами к С-300.

Кроме того, в Страткоме сообщают, что 440 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) к ЗРК С-300 хранились в районе Джанкоя во временно оккупированном Крыму. Еще более 60 ТПК к С-300 есть на аэродроме Зябровка в Беларуси.

День Независимости Украины:

Государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой восстановления независимого государства.

Прогнозы относительно Дня Независимости:

Эксперты прогнозируют, что Путин готовит для Украины на День Независимости неприятный "сюрприз".

Также эксперты прогнозируют, что в День Независимости Украины РФ планирует повторить кровавый сценарий Еленовки.

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