До 10 российских военнослужащих уже попали в такую передрягу.

В Херсонской области российские оккупанты подрываются на минах, которые там оставила предыдущая ротация захватнического войска.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга на поле боя.

Видео дня

"Так, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии Восточного военного округа подорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, которые установлены предварительной ротацией", - сообщили в Генштабе.

Ранее в Курской области России рядовой ранил ефрейтора в область правой ягодицы. Они оба охраняли границу и запускали беспилотники на территорию Украины.

Кроме того, в Брянской области России двое сотрудников Федеральной службы безопасности страны, в том числе подполковник, подорвались на российской мине. Однако все пытаются выдать будто они погибли в результате действий диверсионно-разведывательной группы.

Ситуация в Херсонской области

В начале июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего начало затапливать населенные пункты на берегу Днепра. Захватчики оставляли первую линию обороны в Херсонской области по пояс в воде.

Впрочем, 16 июня стало известно, что россияне пытаются возвращаться на свои позиции на Левобережье и усиливают обстрелы. В то же время в ОК "Юг" рассказали, что во время возвращения захватчики подрываются на своих минах.

Вас также могут заинтересовать новости: