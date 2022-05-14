С начала полномасштабного военного вторжения России украинские военные в Мариуполе уничтожили 6 тысяч оккупантов.
Об этом рассказал заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь.
По его словам, россияне привлекли к боям за Мариуполь около 14 тысяч военных. Также в боях за Мариуполь участвовали боевики ПВК Вагнера, другие наемники, спецподразделения, а также тактическая и стратегическая авиация.
Украинским военным удалось в городе уничтожить около 78 танков, более 100 единиц бронетехники и одного генерала.
Ситуация на "Азовстали":
После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.
11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые.
13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.
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