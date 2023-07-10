Есть несколько вариантов того, как это будет выглядеть.

Недавние угрозы замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что нужно нанести удары по Южно-Украинской, Ривненской и Хмельницкой АЭС, говорят о том, что россияне могут готовить провокацию, в которой будут обвинять Украину.

Более того, это может произойти уже в ближайшие несколько дней, о чём в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Россияне сейчас готовят какую-то провокацию, она может произойти во время саммита НАТО. Уже видно, что готовятся какие-то провокации на атомных станциях, российских или украинских. И готовится большая провокация в районе Крымского моста – с двух сторон остановлено движение, скапливается большое количество гражданских лиц, прикрываются ими, как живым щитом, но это является и хорошей почвой для провокации, так как удар по Крымскому мосту или по людям россиянами будет воспринят, как удар по мирному населению и подан в Совбез ООН, как теракт", - сказал он.

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Свитан ожидает, что в течение ближайших двух-трёх дней россияне "что-то совершат в стиле рязанского сахара, когда они дома подрывали, чтобы привести Путина к власти".

Очередные угрозы Медведева - что предшествовало

В воскресенье, 10 июля, в России заявили, что их система ПВО сбила две ракеты на территории Брянской области. Местные Телеграм-каналы заявили, что целью ракет могла быть Смоленская АЭС, до которой было ещё около 70 километров.

После этого Медведев включил "любимую" ядерную риторику, заявив, что если подтвердится версия с попыткой атаковать Смоленскую АЭС, то надо нанести одновременный удар по трём АЭС Украины.

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