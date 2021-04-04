Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

За минувшие сутки, 3 апреля, оккупационные силы на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве и погиб.

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Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС. В частности у населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку от поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Недалеко от населенного пункта Шумы военнослужащий ОС получил смертельные ранения, подорвавшись на неизвестном минно-взрывном устройстве.

По состоянию на 7 часов утра, 4 апреля, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Со стороны боевиков нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров