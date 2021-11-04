После оказания домедицинской помощи воина эвакуировали в лечебное учреждение.

За сутки 3 ноября на Донбассе боевики ранили одного украинского военного.

"Вследствие враждебных действий один военнослужащий получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить огневую активность", - говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00.

Всего за минувшие сутки штаб ООС зафиксировал шесть нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, два из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, вблизи населенного пункта Лобачево боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Южного - дважды обстреливали позиции украинских военных, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.

Читайте также"Боевики деморализованы": ветеран АТО рассказал о последствиях атаки Bayraktar на ДонбассеНеподалеку от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Возле Золотого-3 незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм. В районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

"По состоянию на 7 часов утра 4 ноября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе ООС.

Ранее в Минобороны Украины рассказали, что ситуация на российско-украинской границе сейчас контролируемая, однако зимой РФ планирует увеличить там количество своих военных.

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Автор: Катерина Комолова