Украинские бойцы были вынуждены дать адекватный ответ на провокации.

За минувшие сутки, 14 ноября, российские боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских бойцов не было.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации в районе продолжились. На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано ведение огня вражеским снайпером со стороны временно оккупированной Ужевки.

Украинские бойцы были вынуждены дать адекватный ответ и восстановить режим тишины.

С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки. Среди военнослужащих ОС потерь нет.

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Автор: Дмитрий Захаров