Возле Новомихайловки российско-оккупационные войска прицельно обстреляли украинские позиции.

За минувшие сутки, 30 января, боевики РФ на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате одного из обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. В частности, неподалеку Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела ранены двое бойцов, они госпитализированы.

В пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы врага украинские бойцы открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 31 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров