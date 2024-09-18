Аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, заявили в ОВА.

Вечером 18 сентября российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам. В результате очередной террористической атаки в городе обесточены все объекты водоканала, наблюдаются перебои со светом.

"Враг продолжает террор мирного населения Сумщины, нанося удары по объектам критической инфраструктуры области. Сегодня, 18 сентября россияне в очередной раз осуществили авиационный удар по областному центру. Возможны перебои с электроэнергией. Аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки", – сообщает Сумская областная военная администрация.

В то же время в пресс-службе КП "Горводоканал" Сумского городского совета заявили, что в связи с очередным ударом врага 18 сентября в 22:03 обесточены все объекты водоканала.

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"Осуществляется переход на аварийно-резервное питание (кроме насосов третьего подъема ЦТП). В первую очередь запускаем систему водоотведения. Через несколько часов вода будет подаваться в город с пониженным давлением", – говорится в сообщении.

Атаки РФ по Украине

Российские оккупанты ежедневно терроризируют мирные населенные пункты Украины – сбрасывают авиационные бомбы, бьют из артиллерии, атакуют дронами и тому подобное. К примеру, вечером 17 сентября россияне массированно атаковали Запорожскую область. Спикер ОВА Иван Федоров сообщал о погибших и пострадавших в результате удара.

В тот же день россияне в очередной раз ударили по Харькову КАБами. Среди пострадавших в результате атаки были четыре спасателя, которые ликвидировали пожар.

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