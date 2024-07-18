По словам военного, американская армия максимально подготовлена и мотивирована, но имеет и недостатки.

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью Армия TV рассказал о службе в Ираке и что там не нравилось в американской и других армиях.

"Ирак - это та миссия, во время которой 19-летний парень увидел как раз элементы жизни, того, какой она должна быть или не должна быть. Я увидел страну в войне, я увидел другую культуру. Я увидел проявление людей вдали от отечества, от общей системы со всеми их сильными и слабыми сторонами", - сказал командующий.

По словам Сухаресвкого, во время службы в Ираке он увидел прекрасных боевых командиров, сданных принимать решения, и офицеров и командиров, не сданных принимать решения.

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"Они с такими моментами перевернули все мировоззрение, условно, меня как еще не сформированного. Плюс, юношеский максимализм, который смотрел на все это и в то время формировал тот фундамент, на котором сейчас стоит весь остальной опыт, который есть на сегодняшний день. Очень важно об этом не забыть. Даже когда нужно найти мотивацию в каких-то тяжелых критических ситуациях - это как раз один из тех элементов, который напоминает, дает толчок двигаться дальше и не сдаваться", - сказал Сухаревский.

Также он рассказал, что именно не нравилось в американской и других армиях при службе в Ираке.

"Например, итальянская армия. На момент того времени, когда я с ними пересекался, это абсолютно бюрократизированная затянутая система. И если мы думали, что в то время много выстраивались, поверьте, итальянцы выстраивались втрое больше", - сказал военный.

По словам Сухаревского, американская армия максимально подготовлена и мотивирована, но имеет и недостатки.

"Они сильны в том плане, что все элементы их деятельности прописаны в контракте, и они четко двигаются по ним, и это дает им структурированную работу. Но человеческая коллективная деятельность - то, что мы называем горизонталью - у них гораздо слабее. Как бы там ни было при всех плюсах и минусах, мы более коммуникативны, чем они", - рассказал командующий.

Назначение Сухаревского командующим Сил беспилотных систем ВСУ

Как сообщал УНИАН, 10 июня министр обороны Украины Рустем Умеров назначил нового командующего Сил беспилотных систем. До этого он был одним из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В частности, Сухаревский отвечал за беспилотные системы и развитие применения дронов.

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