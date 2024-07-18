Очень много инновационных разработок начинались с обычного бойца, который просто сидя в окопе решил, что видимо так лучше, отметил командующий Силами беспилотных систем.

Идет война в Украине, и по количеству беспилотных летательных аппаратов мы не проигрываем России, возможно, даже выигрываем. У нас более 165 разработок различного вида, которые тестируют и используют на поле боя.

Об этом сказал командующий Силами беспилотных систем, Герой Украины, полковник Вадим Сухаревский в интервью "Армия TV". "Мы явно круче в выборе и, скажем так, в маневренности силами и средствами, в первую очередь", - заявил он. По словам Сухаревского, у нас более 165 разработок разного вида, которые тестируют и используют на поле боя.

"Основной элемент, который я подчеркиваю - я всегда использую такую фразу, как феномен украинства. Пока есть наши мужчина или женщина на фронте, пока есть наш воин с его сообразительностью, с его умом, с его характером, с его силой духа, умением использовать подручные средства для того, чтобы уничтожать и убивать врага, до тех пор мы непобедимы. И этот феномен является мотором для того движения, двигателем, который движет весь этот прогресс. Не секрет, что очень много инновационных разработок начинались с обычного бойца, который просто сидя в окопе решил, что видимо так лучше", - сказал командующий.

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Также он отметил, что мы не проигрываем врагу в количестве беспилотников. "По количеству мы особо не проигрываем, возможно, я даже склонен больше к тому, что мы выигрываем. Но близость России и Китая дает им, например, большее преимущество в плане замены каких-то компонентов. Например, сейчас на фронте мы страдаем из-за изменения частотности, к которой наш РЭБ не особо готов и сейчас должен переформироваться. Так же и они страдают, потому что мы придумываем двухканальные переключатели и ряд других моментов. Это технический процесс, который постоянно продолжается", - пояснил Сухаревский.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, российские губернаторы публично признали, что регионы не могут полагаться на российскую ПВО, а должны сами противодействовать украинским беспилотникам.

Институт изучения войны (ISW) отметил, что атаки украинских беспилотников в глубине России продолжают давить на российскую систему ПВО и заставляют российское военное командование приоритетно распределять ограниченные средства противовоздушной обороны для прикрытия важных, по их мнению, объектов.

Спутниковые снимки от 6 мая свидетельствуют о том, что по меньшей мере семь зенитно-ракетных комплексов средней дальности "Панцирь-1" защищают резиденцию правителя России Владимира Путина в Валдае.

Глава московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов, заявил 16 июля, что такое "очаговое" покрытие ПВО не имеет смысла в масштабах, поскольку позволяет украинским беспилотникам обходить российское покрытие ПВО и наносить удары с неприкрытых направлений.

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