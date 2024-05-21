Недавно сообщалось, что Украина должна получить датские F-16 "в течение месяцев".

В то время как F-16 может похвастаться надежностью и универсальностью, расширенные стелс-способности Су-57 представляют для Украины серьезный вызов, хотя объемы производства этих самолетов остаются низкими, а сама программа столкнулась с многочисленными неудачами. Об этом пишет американское издание Newsweek.

Помимо технологии стелс, Су-57 может похвастаться двигателями с управлением вектором тяги, которое позволяет менять направление тяги двигателя с целью управлением положением или угловой скоростью летательного аппарата. В дополнение к этому Су-57 имеет разнообразный набор вооружения.

Су-57 может летать со скоростью, которая вдвое превышает скорость звука, на высоте почти 60 тыс футов (более 18 тыс м) и на дальности более 1800 миль (более 2800 км).

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В то же время, F-16 способен летать со скоростью более 2 М (около 1500 миль/ч) и работать на высоте до 50 тыс футов, что немного ниже, чем может летать Су-57. F-16 имеет боевой радиус примерно 340 миль с внутренним запасом топлива и перегонную дальность более 2 тыс миль с внешними баками.

Американские самолеты имеют модернизированные радиолокационные станции, такие как AN/APG-66, которые могут отслеживать цели как в воздухе, так и на земле на расстоянии более 60 миль.

Впрочем, американцы считают F-16 одним из самых сложных в обслуживании среди самолетов своих Воздушных сил. Этот факт может быть таким же вызовом для украинцев, как и сами полеты.

"Для того, чтобы F-16 были эффективными, Украине необходимо создать и поддерживать разветвленную инфраструктуру поддержки и логистики", - заявил Newsweek полковник Морской пехоты США в отставке Марк Канчиан. По его словам, появление F-16 не приведет к немедленному изменению ситуации.

Когда Украина получит F-16

В мае сообщалось, что F-16 из Дании будут в распоряжении украинских Воздушных сил в течение месяца.

Позже стало известно, что информацию из заявления премьер-министра Дании Метте Фредериксена поняли не верно и на самом деле датские самолеты появятся "в течение месяцев".

Также УНИАН писал, что Украина уже получила первый тренажер истребителя F-16.

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