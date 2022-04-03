За прошедшие сутки воздушные силы ВСУ поразили 8 целей оккупантов.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупантов на Харьковщине.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Третьего апреля зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что за прошедшие сутки было поражено 8 целей российских оккупантов в воздушном пространстве.

Россияне платят своей жизнью за вторжение в мирную Украину. По состоянию на 3 апреля, украинские бойцы уничтожили уже примерно 18 тысяч оккупантов.

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