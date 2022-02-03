На сегодняшней встрече министры обороны Турции и Украины обсудят вероятность закупки Украиной систем защиты на турецких мощностях вне очереди, а также сотрудничество флота обеих стран.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что сегодня Украина и Турция подпишут рамочное соглашение, которое, в частности, будет предусматривать строительство в Украине завод Bayraktar.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Планируется сегодня подписание рамочного соглашения. Вчера правительством был одобрен текст этого соглашения, оно касается сотрудничества Украины и Турции в сфере высоких военных технологий", - отметил министр.

Читайте такжеПосольство США в обстреле "Гнутово": призываем РФ выполнять обязательства на деле

По словам Резникова, подписывать соглашение сегодня будет именно он, а после подписания его направят на ратификацию в Верховную Раду Украины.

Он добавил, что одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство завода Bayraktar, который производит беспилотные летательные аппараты, которые будут изготавливаться именно в Украине.

"И соответственно, будет создан учебный центр, который будет готовить наших летчиков управлению этими беспилотными дронами различных категорий", - сказал глава МОУ.

Министр напомнил, что по решению турецкой компании, которая производит "Байрактары", следующее поколение дронов будет использовать украинские двигатели производства "Мотор-Сичи".

"Поэтому это уже по сути будут украино-турецкие "Байрактары" с точки зрения технологического наполнения, и, соответственно, применяться они будут в вооруженных силах Украины и Турции, и тех стран, которые будут иметь желание их приобрести", - сказал он.

Кроме того, Резников рассказал, что сегодня на встрече с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудят вероятность закупки Украиной систем защиты на турецких мощностях вне очереди, а также сотрудничество флота обеих стран.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине появится завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

29 сентября в присутствии главы государства Владимира Зеленского был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и оборудованию совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также проведения обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Центр будет построен возле Василькова Киевской области.

Вас также могут заинтересовать новости: