Уже ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится, констатируют в спецслужбе.

Оккупационная армия РФ вынуждена перейти исключительно к обороне. Стремительный успех ВСУ на разных направлениях фронта еще больше подорвет доверие российских солдат к высшему военному руководству России.

Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

Мощное контрнаступление Украины вынудило Россию вывести свои войска со всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол. Как отмечает британская разведка, в этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления, но со среды украинские воины освободили территорию, которая минимум в два раза превышает площадь Большого Лондона (более 3 тыс. кв. км - УНИАН).

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На юге, возле Херсона, Россия изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта. Однако с этим возникают проблемы, ведь ВСУ уничтожили все стационарные переправы, а импровизированный плавучий мост оккупантов остается незавершенным. Попытки завершить его обустройство блокируют украинские воины.

"Стремительный украинский успех на фронте имеет серьезные последствия для общей операционной схемы России. Большая часть сил в Украине вынуждена отдавать приоритет чрезвычайным оборонительным действиям. Уже ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится", - констатируют в британской разведке.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

За минувшие сутки ВСУ вытеснили оккупантов из более 20 населенных пунктов. Там продолжаются стабилизационные мероприятия и взятие их под полный контроль.

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