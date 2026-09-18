В России стартовало серийное производство нового электромобиля 'Атом'

"Атом" позиционируется как первый российский электромобиль, разработанный на собственной модульной платформе.

Российский бренд "Атом" (принадлежит АО "Кама") начал массовое производство электромобилей на территории автомобильного завода "Москвич", сообщил производитель в Telegram-канале.

"В этом году началось масштабное производство электромобилей, и первые клиенты уже начали получать свои "Атомы", – говорится в сообщении.

Производство электромобиля осуществляется по полному технологическому циклу. Процесс включает сварку кузова из отдельных узлов, его окраску и антикоррозионную обработку, окончательную сборку автомобиля, настройку механических компонентов, конфигурацию и калибровку электронных систем, а также комплексное тестирование и итоговый контроль качества.

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Справка УНИАН. Электромобиль "Атом" позиционируется как первый российский электромобиль, разработанный на собственной модульной платформе. Он представляет собой компактный электрический хэтчбек длиной 3995 мм, с колесной базой 2635 мм и клиренсом 170 мм. Под полом автомобиля установлена тяговая батарея емкостью 77 кВт·ч. Электродвигатель на задней оси развивает 204 к.с. и 295 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода составляет до 500 км.

Автомобиль получил оригинальный кузов без центральной стойки и с распашными дверями. Задние двери открываются против направления движения, но сделать это можно только после открытия передних. Двери оснащены электроприводом, работа которого интегрирована с системами безопасности автомобиля.

Среди особенностей интерфейса – дисплей на руле, проекционный дисплей на лобовом стекле и голосовой помощник. Частью функций автомобиля также можно управлять с помощью смартфона.

В настоящее время российский бренд электромобилей "Атом" сотрудничает с 26 сервисными партнерами в восьми городах. Компания планирует расширить сеть до 16 городов в 2027 году, а к 2029-му – до 48.

Проект нового российского электромобиля уже давно подвергается критике из-за его внешнего вида. Эксперты обратили внимание на сходство "Атома" с китайской моделью Geely Geometry E. В то же время, в отличие от многих других российских моделей автомобилей, он не является полной копией.

Обычных российских пользователей сети больше волнует цена "Атома". Её уже можно сравнивать не только со стоимостью китайских электромобилей, но и с ценами на качественные западные модели.

Ранее сообщалось, что для закрытой группы предварительных заказов цена "Атома" составляет 3,9 млн рублей (около 46 тысяч долларов). С учетом государственной субсидии конечная стоимость для покупателя может составить около 35 тысяч долларов. Для сравнения: цена на новый электрический кроссовер BYD Song Plus в Украине начинается примерно от 26 000 долларов.

Российский автопром – последние новости

Серийное производство российских люксовых автомобилей марки Aurus оказалось убыточным. Из-за этого предприятие в Татарстане, где их собирают, планируют закрыть.

Сообщалось также, что во время визита в Северную Корею президент России Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну лимузин Aurus, который российские власти позиционировали как "полностью российскую разработку".

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